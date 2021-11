#ZeroMortiSulLavoro, la campagna Uil diventa un videogioco

Un videogioco per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Lo ha realizzato la Uil: un'idea innovativa per parlare ai ragazzi con uno dei moderni linguaggi dell'immagine e far conoscere, in questo modo, i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. sat/red