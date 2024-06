CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’aeroporto di Cagliari ha raggiunto i 5

milioni di passeggeri, quindi bisogna subito fare investimenti

pubblici che hanno anche un elemento importante di cambio del

valore dell’aeroporto”. Lo ha dichiarato Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e

Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.

“Senza investimenti pubblici rischiamo di vanificare, anche con la migliore continuità aerea che ancora non abbiamo, le potenzialità di crescita di un asset strategico per l’assenza di

un’aerostazione capace di ospitare quel numero di passeggeri – ha

aggiunto Zedda -. La presidente Todde sta lavorando proprio in

questa direzione valutando tutti gli aspetti riguardanti

l’aeroporto”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).