ROMA (ITALPRESS) – “La Pubblica amministrazione è il primo presidio della Repubblica e il vero motore di crescita del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi al Villaggio Azzurro Novarello all’iniziativa “La PA di domani come motore di crescita”, promossa da Rete Popolare. Nel suo intervento, il ministro ha ringraziato tutti coloro che a vario titolo lavorano negli enti locali per “il lavoro silenzioso e operoso al servizio delle comunità” e illustrato i progetti messi in campo, di cui è titolare il Dipartimento della funzione pubblica, per sostenere gli enti locali. Tra questi, l’avviso pubblico “Risorse in comune” che ha visto la partecipazione di piú del 90% degli enti locali interessati per innovare gli spazi di lavoro. Si aggiunge, poi, la norma prevista nel decreto-legge PNRR che sterilizza il costo dei Segretari comunali per gli enti fino a 3mila abitanti.

Nel corso dell’intervento, il ministro ha richiamato l’attenzione sull’attrattività del lavoro pubblico ricordando l’inversione di tendenza dopo anni di blocco del turnover. “Sul portale InPA, divenuto l’unica porta di accesso alla Pubblica amministrazione sono registrati circa 3 milioni di utenti e piú della metà hanno meno di 40 anni. Gli ultimi concorsi di gennaio hanno registrato una forte partecipazione: per 10mila posizioni i candidati sono circa 700mila. Numeri record”, ha aggiunto Zangrillo. Particolare attenzione é stata dedicata al percorso dei rinnovi contrattuali e in modo particolare a quello degli enti locali che proprio qualche giorno fa ha ottenuto l’ok del Consiglio dei ministri.

“Tutte queste iniziative hanno un unico obiettivo: valorizzare le nostre persone. Proprio in quest’ottica ho presentato un disegno di legge, approvato questa settimana alla Camera dei deputati, che migliora il sistema di misurazione e valutazione della performance e introduce percorsi di carriera e di crescita basati sul merito. In questo modo si potrà accedere alla dirigenza dimostrando di aver raggiunto i risultati sul campo”, ha aggiunto il ministro. “Si tratta di un cambiamento culturale importante che deve essere accompagnato da una formazione continua su cui stiamo puntando attraverso le numerose opportunità che offriamo alle nostre persone: da Syllabus passando per i Poli formativi territoriali fino ad arrivare ai corsi di alta formazione volti a rafforzare le competenze manageriali”, ha proseguito Zangrillo. “Servire il Paese non è mai un percorso solitario, ma un cammino condiviso. Per questo stiamo costruendo il nuovo volto della Pubblica amministrazione grazie al prezioso contributo dei nostri territori. É solo così che possiamo tradurre le politiche in risultati concreti per cittadini e imprese”, ha concluso il ministro.

(ITALPRESS).