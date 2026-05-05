Zangrillo “Con il rinnovo dei contratti incremento medio dei salari del 16-18%”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello del costo della vita è un problema non solo per i dipendenti pubblici, ma in generale per i lavoratori dipendenti. Noi stiamo intervenendo, credo in modo efficace, cercando di garantire una dinamica salariale che sia continua e che quindi possa in qualche modo intervenire a favore degli incrementi salariali: abbiamo chiuso la tornata ’19-’21 che abbiamo ereditato dai governi precedenti e abbiamo chiuso tutta la tornata ’22-’24”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ospite di “Mattino 5 News” su Canale 5. “Per la prima volta nella storia della Repubblica, con il 2025 abbiamo avviato la tornata ’25-’27 . Abbiamo già firmato il contratto dei dipendenti della scuola, stiamo parlando di 1,3 milioni di persone e la buona notizia è che abbiamo avviato anche tutti gli altri comparti”, ha aggiunto.

Il ministro ha sottolineato che “facendo due conti in tasca, per il periodo ’22-’27 questo determinerà un incremento medio dei salari del 16-18%, un incremento significativo”. Entrando nel dettaglio ha ricordato che “gli infermieri hanno avuto, nel ’22-’24, un incremento intorno ai 500 euro, 1.000 al mese per gli infermieri del pronto soccorso. Diciamo che sono incrementi significativi. Questa è una notizia molto importante per i dipendenti pubblici per due per due ragioni: primo perché questa dinamica, effettivamente, consente di dare supporto, di dare un po’ di sostanza alle medie retributive e dall’altro si garantisce una continuità che nel settore pubblico non c’è mai stata”, ha concluso.

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