ROMA (ITALPRESS) – E’ tornato in visita a Caivano il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, questa volta per il rinnovo del Consiglio delle bambine e dei bambini, eletto il 5 marzo scorso da circa 800 piccoli votanti, nell’ambito del piano di interventi a favore del Comune messi in campo dal Dipartimento della Funzione pubblica insieme al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, al Commissario di Governo per il risanamento e la riqualificazione e alla Commissione straordinaria.

Alla cerimonia, che si è svolta nell’Auditorium dell’Istituto Cilea/Mameli e che ha coinvolto oltre 200 studenti del territorio collegati anche da remoto, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Prefetto Vicario di Napoli, Franca Fico, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, Maria Elisabetta Troncone, il Commissario Straordinario, Fabio Ciciliano, la Commissione Straordinaria composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra, Maurizio Alicandro, il Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli, il Generale di Brigata Biagio Storniolo, il Dirigente Generale VVFF, Franculli Emanuele e il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Paolo Vicchiarello.

Un’occasione per consentire ai più piccoli di presentare le nuove proposte per il territorio di Caivano e per la loro comunità, inaugurare la nuova area del plesso scolastico Cilea/Mameli, dedicata alla home theatre e ai laboratori per i giovanissimi, e ascoltare l’esibizione del coro dell’Istituto.

“È sempre un’emozione forte tornare a Caivano, una bellissima occasione ogni volta per guardare avanti con speranza e fiducia – ha commentato il ministro Paolo Zangrillo -. Leggere negli occhi di questi bambini la gioia e l’orgoglio di essere ascoltati, perché parte di un grande progetto che li coinvolge direttamente, non solo mi rallegra, ma mi rende molto soddisfatto. L’incontro di oggi è un bel risultato che conferma quanto il lavoro di squadra, coordinato dal Dipartimento della Funzione pubblica e svolto con impegno, passione e determinazione, sia fondamentale per restituire a questi piccoli cittadini di domani un territorio più sicuro e a misura giusta per loro e per le loro famiglie”.

Il responsabile di Palazzo Vidoni, ha poi voluto ringraziare le scuole che hanno abbracciato l’iniziativa con favore perché, ha concluso, “è nelle scuole che si insegna il rispetto per le istituzioni e per le regole e l’amore per la propria comunità. Lo Stato è presente, non ci tiriamo indietro, anzi avanziamo con ancora maggiore convinzione verso il traguardo per cui tutti stiamo collaborando”.

Dopo la cerimonia, il Ministro Zangrillo si è spostato nella sede del Comune di Caivano per la presentazione della “Scala dei diritti e dei doveri”, realizzata dagli studenti, e per incontrare i dipendenti recentemente assunti in tempi record – soli 60 giorni per chiudere le procedure di reclutamento – nell’ambito del programma di riqualificazione del Comune. Nel ringraziarli per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, Zangrillo si è detto “felice di averli accolti in questa grande famiglia, che è la Pubblica amministrazione” e ha voluto ribadire quanto “il nostro ruolo sia imprescindibile per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e delle imprese che operano sul territorio e per la costruzione di comunità coese e forti, capaci di far fronte alle difficoltà con spirito di squadra, sempre nel rispetto della legalità”.

