ROMA (ITALPRESS) – “Vedo oggettivi limiti costituzionali” nell’imporre un lockdown ai non vaccinati. A parlare è il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista al Corriere della Sera. “Dovremmo investire di più sul dialogo convincendo gli irriducibili a vaccinarsi. Comunque, ogni decisione la prenderemo assieme, fra governatori”, aggiunge. Di pandemia parla anche il suo libro che esce oggi per Marsilio, il titolo è “Ragioniamoci sopra”, richiamo al tormentone di Maurizio Crozza. “Ognuno ha i suoi intercalari e io con Crozza mi sono accorto che “ragioniamoci sopra” è il mio. È un’italianizzazione del veneto “ragioneghe sora”. L’ho scelto un po’ per prendermi in giro, un po’ per marketing, e poi Crozza mi piace: fa satira informata. In pandemia, metteva prima il mio punto stampa e poi la parodia. Quelli sono stati mesi duri. Infatti, il sottotitolo è “dalla pandemia all’autonomia”, nasce da riflessioni partite allora sul Covid e sulle sue ricadute”. Zaia esclude che sia un manifesto politico per il salto nazionale: “Nessun salto. È scritto chiaro in quarta di copertina che questo non è un manifesto politico”.

(ITALPRESS).