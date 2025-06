Zaia “Bimbi da Gaza? In Veneto porte aperte, si curano tutti”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Papa Francesco diceva che la Chiesa è come un ospedale da campo, non chiude mai le porte a nessuno. Il ragionamento è come un ospedale da campo, non chiude le porte a nessuno, né per censo, né per scelte religiose, credo religioso, per scelte sentimentali o per colore della pelle. Da noi le porte sono aperte, non serve nemmeno avere i documenti, si curano tutti". così il presidente del Veneto Luca Zaia sull'arrivo di quattro minori palestinesi negli ospedali di Padova e Verona. "Non sono i primi questi bimbi di Gaza, non saranno neanche gli ultimi, ci siamo occupati di bimbi d'Ucraina, dei bimbi africani e i nostri medici sono assolutamente orgogliosi di fare questa attività". f29/pc/mca1