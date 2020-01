In occasione della giornata internazionale dei diritti umani del 10 dicembre scorso, l’Agenzia nazionale per i Giovani, insieme alle Agenzie di Austria Finlandia, Macedonia, Estonia e Slovenia, hanno dato vita alla campagna #YoungTogether per lanciare un messaggio importante sui valori dell’inclusione, contro l’odio e ogni forma di discriminazione.

La campagna, nata nell’ambito del progetto “AAA – Aware And Active” di cui Ang è partner (azione triennale sostenuta dal programma Erasmus+), è riuscita a raggiungere oltre 650 mila persone grazie all’impegno di tutti: dalle Agenzie partecipanti, ai giovani tra i 16 ed i 30 anni, giovani rifugiati e migranti, associazioni, organizzazioni, istituzioni.

Una pioggia di tweet con messaggi forti sul tema dell’inclusione e della valorizzazione della diversità. L’Agenzia ha celebrato questa giornata ospitando a Roma 30 ragazzi, sia italiani, che stranieri (ospiti di centri Sprar), che hanno preso parte al progetto “Aware And Active Campaign”. I ragazzi hanno lavorato insieme interrogandosi sul valore della diversità culturale, l’inclusione nelle organizzazioni giovanili e nella società civile. Ognuno dei 30 ragazzi potrà farsi promotore nella propria comunità di questi valori, per generare un effetto moltiplicatore, perché non c’è messaggio più efficace che quello veicolato dai ragazzi verso i propri coetanei, in linea con gli obiettivi del già citato progetto che mira a promuovere la partecipazione giovanile nell’ambito dell’inclusione e diversità.

In “AAA” molto spazio viene dato alla realizzazione di attività che coinvolgono altri giovani a livello locale, permettendo la partecipazione attiva soprattutto nei propri territori di appartenenza con l’obiettivo di realizzare un effetto moltiplicatore tra i giovani under 30.

