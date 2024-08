“Yes, she can”, gli Obama lanciano Kamala Harris

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) - Da "Yes, we can" a "Yes, she can". Barack Obama ha riadattato il suo storico motto dedicandolo a Kamala Harris, attuale vicepresidente e in corsa per la Casa Bianca, infiammando la convention dei democratici di Chicago. Assieme alla moglie Michelle, l'ex presidente ha tenuto banco e attaccato a più riprese Donald Trump: "Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos". xo9/fsc/gsl (Video di Stefano Vaccara)