Yeman Crippa secondo alla maratona di New York, vince lo svedese Almgren

ROMA (ITALPRESS) – Ottimo secondo posto per Yeman Crippa nella maratona di New York. L’azzurro, delle Fiamme Oro, al termine dei 42,195 chilometri di corsa lungo le strade della “Grande Mela”, ha tagliato il traguardo in 2 ore e 6 minuti, alle spalle soltanto dello svedese Andreas Almgren. Al femminile, invece, successo della keniana Sheila Chepkirui. Undicesimo posto per la veneta Giovanni Epis (Carabinieri), che ha concluso la gara il crono di 2 ore, 28′ e 55″.

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