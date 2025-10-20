MILANO (ITALPRESS) – Con il ritorno alle attività quotidiane, tra lavoro, studio e impegni di ogni giorno, la città torna a vivere con il suo ritmo frenetico. Tra traffico intenso, parcheggi limitati e percorsi sempre più complessi, la mobilità urbana richiede strumenti pratici, sicuri e tecnologicamente avanzati. Lo scooter si conferma l’alleato ideale per affrontare queste sfide: compatto ma potente, versatile ma stabile, capace di combinare comfort, agilità e stile. Pensato per rispondere alle esigenze di tutti, dai pendolari agli studenti, da chi privilegia l’efficienza a chi non vuole rinunciare a un tocco di personalità, lo scooter rappresenta una soluzione concreta per muoversi liberamente in città senza compromessi su sicurezza e agilità.

La gamma Yamaha 2025 offre una proposta completa che combina innovazione, versatilità e prestazioni. Icona indiscussa nel segmento degli scooter sportivi, TMAX 560 esprime la massima sportività e tecnologia: motore bicilindrico da 560 cc, sospensioni regolabili, controllo di trazione e freni avanzati assicurano stabilità e sicurezza anche nei percorsi più impegnativi. Il telaio in alluminio leggero e robusto, unito a dettagli come l’ABS di ultima generazione, garantisce precisione e sicurezza in curva e nei cambi di direzione e lo rende il modello perfetto per chi affronta quotidianamente percorsi medio-lunghi o desidera la massima sicurezza e comfort, anche nei tragitti più stressanti.

Per chi cerca equilibrio tra prestazioni e praticità quotidiana, XMAX disponibile nelle versioni 125 e 300, grazie alla posizione di guida ergonomica, l’ampio vano sottosella e la possibilità di connettività smartphone. Il motore Blue Core, fluido ed efficiente, garantisce consumi contenuti 3,0 l/100Km nella versione 300 e reattività immediata nel traffico urbano. La gamma XMAX combina così comfort, versatilità e stile in un unico scooter, pensato per affrontare la città con agilità e sicurezza.

Chi cerca un compagno compatto e leggero troverà in NMAX 125 la soluzione perfetta. Il motore Blue Core a 4 tempi offre consumi ridotti 2,2 l/100 Km e basse emissioni, mentre freni a disco e ABS garantiscono controllo e protezione nelle situazioni più congestionate. Le dimensioni contenute lo start & stop il controllo di trazione e il peso ridotto facilitano parcheggio e manovre, rendendolo ideale per chi si muove quotidianamente tra casa, università e lavoro. NMAX 125 rappresenta la scelta più pratica senza rinunciare a stile, design e innovazione.

TRICITY 125, con il sistema Leaning Multi Wheel, combina stabilità e agilità, rendendo le manovre in curva e nei percorsi urbani complessi più sicure e confortevoli. Le due ruote anteriori aumentano il controllo e l’aderenza, trasformando il traffico cittadino in un ambiente gestibile e meno stressante. E’ la soluzione pensata per chi desidera muoversi con sicurezza senza rinunciare a libertà, comfort e praticità, affrontando la città con tranquillità anche nei percorsi più caotici e su fondi irregolari, come il pavè, inoltre i consumi sono ridotti 2,3 l/100 Km.

Per chi cerca un mezzo di trasporto urbano affidabile e conveniente, RAYZR rappresenta la soluzione perfetta. Progettato per chi vive la città con energia e stile, combina un design compatto e grintoso con una guida agile e reattiva. Il motore Blue Core da 125 cc garantisce prestazioni vivaci e consumi ridotti da record 1,8 l/100 km, il peso contenuto e la ciclistica equilibrata assicurano manovrabilità e controllo in ogni situazione. L’illuminazione full LED e il display LCD moderno esaltano la personalità dinamica del mezzo, rendendolo ideale per chi desidera affrontare la città con carattere e praticità.

Grazie alla gamma di scooter Yamaha, gli spostamenti in città diventano più rapidi e sostenibili, ottimizzando i tempi di percorrenza e riducendo lo stress della mobilità quotidiana. Le sospensioni confortevoli, i sistemi di sicurezza integrati, il telaio versatile e le linee distintive permettono di esprimere la propria personalità mentre si viaggia.

Inoltre, con l’introduzione del nuovo Codice della Strada che consente anche a scooter e moto di cilindrata 125 cc di accedere ad autostrade, tangenziali e superstrade veloci, i modelli Yamaha da 125 cc risultano ancora più versatili, pronti ad accompagnare negli spostamenti quotidiani anche oltre i confini della città.

La gamma scooter Yamaha è ora ancora più accessibile grazie alla promozione YOU EasyGO by Santander, che prevede un finanziamento a tasso agevolato, con TAN 2,99% e prima rata a Gennaio 2026. “Un’occasione concreta per ripartire con il piede giusto, affrontando le attività quotidiane con uno scooter pratico, sicuro e tecnologicamente avanzato”, sottolinea Yamaha.

– Foto screenshot video Yamaha –

(ITALPRESS).