La Yamaha conferma ufficialmente: Fabio Quartararo correrà per il team nel 2021 e nel 2022. Il pilota francese sarà così il compagno di Maverick Viñales, che proprio ieri ha rinnovato ufficialmente con il team per altri due anni. “Siamo lieti che Fabio si unisca alla Yamaha Racing per il 2021 e il 2022 – si legge nella nota ufficiale della Yamaha – I suoi risultati nel suo anno di debutto in MotoGP sono stati sensazionali. Le sue sei pole position e i sette podi nella stagione 2019 sono stati un chiaro segno della sua bravura e delle sue eccezionali capacità di guida. Invitarlo a passare al team Yamaha dopo aver completato il contratto con Petronas è stato un passo logico successivo. Per la prossima stagione avrà una Yzr-M1 di serie e riceverà pieno supporto dalla Yamaha. Fabio ha solo 20 anni – continua la nota – ma sta già mostrando una grande maturità dentro e fuori la pista, siamo entusiasti di averlo con noi nel 2021. Fabio e Maverick forniranno un grande stimolo a tutti noi. Il team continua a sviluppare la Yzr-M1 e non trascura nulla nella nostra ricerca delle vittorie nel Campionato mondiale MotoGP”. “Sono lieto di ciò che il mio management ha realizzato negli ultimi mesi insieme a Yamaha – commenta Quartararo -. Non è stato semplice, ma ora ho le idee chiare per i prossimi tre anni e sono davvero felice. Lavorerò sodo, come ho fatto l’anno scorso, sono estremamente motivato, voglio ottenere grandi prestazioni. Il periodo invernale è stato troppo lungo. Sono davvero entusiasta di andare al test di Sepang la prossima settimana per guidare la mia nuova Yzr-M1 e incontrare e lavorare di nuovo con tutti. Voglio ringraziare Yamaha e Petronas, che mi hanno dato l’opportunità di entrare nella classe MotoGP nel 2019. Quest’anno daremo il massimo per renderli orgogliosi di nuovo”. La Yamaha ha dunque chiarito la posizione in merito a Valentino Rossi. Di comune accordo, i discorsi sulla sua permanenza sono stati rinviati a metà 2020. “La leggenda della MotoGP Valentino Rossi completerà la sua incredibile corsa di 15 anni con il team Yamaha alla fine della stagione 2020 – dice la Yamaha -. A seguito delle discussioni tra Yamaha e Rossi, l’italiano prenderà tempo fino a metà 2020 per decidere se rimarrà un pilota attivo nella MotoGP nel 2021. Questo periodo è stato richiesto dallo stesso Rossi per valutare la sua competitività, dopo aver completato le prime sette o otto gare del 2020”.

“Se Rossi dovesse decidere di continuare a guidare nella MotoGP nel 2021, Yamaha assicura a Rossi la disponibilità di una YZR-M1 e il pieno supporto tecnico – continua il team -. Indipendentemente dalle decisioni per il futuro, Yamaha fornirà pieno supporto e attenzione totale per la stagione 2020, quando Rossi sarà al suo 25esimo campionato mondiale, la sua 21a stagione nella classe regina e il suo quindicesimo anno con la Yamaha”. Lo stesso Rossi poi spiega i motivi della riflessione: “Per motivi dettati dal mercato dei piloti, Yamaha mi ha chiesto all’inizio dell’anno di prendere una decisione in merito al mio futuro. Coerentemente con quello che ho detto durante l’ultima stagione, ho confermato che non volevo affrettare alcuna decisione e avevo bisogno di più tempo. La Yamaha ha agito di conseguenza e ha concluso le trattative in corso – spiega Rossi -. E’ chiaro che dopo gli ultimi cambiamenti tecnici e con l’arrivo del mio nuovo capo tecnico, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest’anno e continuare la mia carriera come pilota MotoGP anche nel 2021. Ma prima, ho bisogno di alcune risposte che solo la pista e le prime gare possono darmi”.

“Nel caso in cui dovessi decidere di continuare – ha concluso Rossi – sono contento di sapere che la Yamaha è pronta a supportarmi sotto tutti gli aspetti, dandomi una moto e un contratto. Nei primi test farò del mio meglio per fare un buon lavoro insieme al mio team ed essere pronto per l’inizio della stagione”.

