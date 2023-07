Yamaha MT e XSR, più facile averle con la supervalutazione dell’usato

ROMA (ITALPRESS) - Yamaha ha avviato un'operazione commerciale sui modelli MT e XSR con una supervalutazione dell’usato, oppure accessori in omaggio per un valore equivalente. Per tutte sono disponibili i finanziamenti You EasyGo. xb2/tvi/abr/gtr