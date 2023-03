PECHINO (ITALPRESS) – Il presidente cinese, Xi Jinping, avrebbe intenzione di parlare con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti al corrente del dossier. Il colloquio tra Xi e Zelensky e’ probabile che avvenga al termine della visita a Mosca di Xi. Il presidente cinese è stato rieletto venerdi’ scorso all’unanimita’ per un terzo mandato presidenziale dai quasi tremila delegati dell’Assemblea Nazionale del Popolo, l’organo legislativo del parlamento cinese. L’iniziativa s’inserirebbe nel quadro degli sforzi di Pechino per assumere un ruolo piu’ attivo sulla questione ucraina.

Il 24 febbraio Pechino ha pubblicato un documento in 12 punti che propone il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.

