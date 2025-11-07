Xenia vola nel turismo italiano, +24,6% nel terzo trimestre

GUARDIAGRELE (CHIETI (ITALPRESS) – Cresce e conquista nuove vette Xenia, la hospitality company italiana quotata su Euronext Growth Milan, che nel 2025 registra ricavi e numero di acquisizioni da primato. Nel terzo trimestre dell’anno, i ricavi toccano quota 18,82 milioni di euro, con una crescita del +24,6% rispetto al 2024, mentre il fatturato complessivo dei primi nove mesi sale a 52,17 milioni di euro (+22,6% su base annua). Numeri che raccontano la scalata di Xenia ai vertici del turismo nazionale, sostenuta da una visione industriale chiara e da una strategia di crescita integrata che punta su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Tra le tappe chiave del 2025: la presentazione, a gennaio, del piano industriale 2025-2028 alla comunità finanziaria; le acquisizioni nel primo trimestre del Phi Hotel Piajo e Phi Hotel Palio oltre che all’apertura del Phi Apartments a Bergamo; l’avvio della rimodulazione della linea di business accommodation; l’acquisizione del Gruppo Italica Turismo, completata a ottobre, che amplia la rete operativa e il portafoglio clienti del gruppo; la partnership con Lufthansa Systems, siglata a settembre, che introduce tecnologie avanzate per la gestione alberghiera e la customer experience; il lancio del tour operator Explore, dedicato al turismo esperienziale in Italia, con itinerari tailor made e una rete di partner locali di eccellenza.

“I risultati del terzo trimestre – dichiara Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia – confermano che il nostro modello di business funziona. Siamo in anticipo sugli obiettivi del piano industriale 2025-2028 come ricavi e operazioni e continuiamo a crescere in tutte le linee di business, con una prospettiva di lungo periodo che unisce performance e valori. È un percorso impegnativo che ora si concentrerà anche sul recupero della redditività, che ci proietta tra i protagonisti del turismo italiano. La catena Phi Hotels, cuore del gruppo, registra performance positive in tutte le regioni italiane, mentre Explore porta Xenia al centro del turismo esperienziale e sostenibile. Un successo costruito su tre pilastri: radici italiane, visione globale e responsabilità sociale”.

– foto ufficio stampa Xenia –

(ITALPRESS).