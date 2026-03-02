Xenia Hotellerie Solution acquisisce il resort “Alla Corte delle Terme” a Viterbo

ROMA (ITALPRESS) – Xenia Hotellerie Solution, operativa nel settore turistico alberghiero con una propria catena alberghiera denominata Phi Hotels e con servizi di accommodation e tour operator incoming, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo al resort quattro stelle “Alla Corte delle Terme” a Viterbo.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro marzo. Con questa acquisizione, il gruppo alberghiero Phi Hotels raggiunge 18 strutture attive sul territorio nazionale. Il resort dispone di area ristorativa, spazi per eventi, piscina, centro benessere privato e 20 camere. Nel 2024 ha registrato ricavi superiori a 1,1 milioni. Xenia prevede di investire circa 0,2 milioni per lo sviluppo della struttura; il canone di locazione è crescente fino a circa 0,1 milioni annui.

L’operazione sarà sostenuta interamente da risorse finanziarie proprie. “Questa operazione rappresenta il primo passo del nostro percorso di sviluppo del 2026. E’ un’operazione alla quale abbiamo lavorato per diversi mesi e si inserisce nella nostra visione di costruire un brand alberghiero nazionale riconoscibile. Xenia vuole essere un motore di crescita per le comunità locali, un amplificatore di eccellenze e filiere di qualità che possono essere una risposta alla crescente e strutturale domanda di turismo esperienziale”, sottolinea Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia Spa.

