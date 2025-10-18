Xenia annuncia l’ingresso nel gruppo di quattro nuovi hotel e un tour operator

GUARDIAGRELE (CHIETI) (ITALPRESS) – Xenia S.p.A. Società Benefit accelera la sua corsa e scala il podio del turismo italiano, rafforzando la propria leadership nel settore dell’hospitality e ampliando la sua presenza nel mercato del turismo esperienziale. Il gruppo annuncia l’ingresso di quattro nuove strutture nella catena Phi Hotels e l’acquisizione del tour operator Italica DMC, mossa strategica che segna lo sbarco ufficiale nel settore dei viaggi e delle esperienze su misura. “Con questa operazione, Xenia consolida il suo modello integrato di accoglienza diffusa e porta a 17 il numero complessivo degli hotel attivi lungo la Penisola, dal Trentino alla Sicilia”, si legge in una nota della società.

Questi i nuovi ingressi: Hotel Bellamonte – Predazzo (Trento), “nel cuore delle Dolomiti: un rifugio tra natura e tradizione alpina”; Hotel Garden Area – Roma: “l’eleganza dell’accoglienza contemporanea nel cuore della Capitale”; Hotel Sighientu – Quartu Sant’Elena (Cagliari): “il Mediterraneo più autentico, dove il mare incontra l’ospitalità”. Hotel La Tonnara di Bonagia – Trapani: “una storica tonnara trasformata in dimora sul mare, custode della cultura marinara siciliana”. A queste si aggiunge Italica DMC, nuovo tour operator del gruppo, destinato a integrarsi nel più ampio progetto di tour operating esperienziale che Xenia si appresta a lanciare su scala nazionale, con l’obiettivo di costruire un’offerta completa che unisca ospitalità, viaggi e scoperta dei territori.

“Xenia S.p.A. SB rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche e autentiche del panorama turistico nazionale. Il gruppo gestisce e coordina con la propria divisione Accommodation migliaia di pernottamenti ogni anno per clienti business, istituzionali e leisure – prosegue la nota -. Con la catena Phi Hotels, la piattaforma XeniatoBook e ora anche il nuovo Tour Operator, Xenia prosegue la costruzione di un ecosistema 100% italiano, in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori”.

“Con l’ingresso delle strutture del Gruppo Italica Turismo e del tour operator Italica DMC – dichiara Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato e fondatore di Xenia – rafforziamo la nostra visione di ospitalità radicata nei territori e coerente con la filosofia che guida la crescita di Phi Hotels. Ogni hotel non è solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso all’Italia vera, fatta di persone, identità e saperi. Possiamo accompagnare il viaggiatore lungo tutto il suo percorso, dall’esperienza al pernottamento”. “Con un piano industriale in continua espansione, Xenia conferma la propria missione – conclude Xenia -: raccontare e far vivere l’Italia autentica, dal cuore delle città ai borghi più nascosti”.

