Wta Ningbo, esordio vincente per Paolini: un altro passo verso le Wta Finals

NINGBO (CINA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Jasmine Paolini nel “2025 Aux-Ningbo Open”, Wta 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina.

La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan e a caccia del pass per le Wta Finals di Riyadh, in tabellone direttamente al secondo turno ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova, numero 31 Wta, per 6-2 7-5.

Per la toscana c’è ora la sfida contro Belinda Bencic, numero 14 del ranking e 6 del seeding: l’elvetica è avanti 2-1 nei precedenti ma l’ultimo match, alla United Cup di inizio stagione, se l’è aggiudicato nettamente l’azzurra (6-1 6-1).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).