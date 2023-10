CANCUN (MESSICO) (ITALPRESS) – Due vittorie convincenti nel day 2 delle WTA Finals 2023, in corso sul cemento messicano di Cancun.

(montepremi 9 milioni di dollari). Nella notte italiana nel Chetumal Group successo in due set per Iga Swiatek e Coco Gauff, rispettivamente seconda e terza testa di serie. La polacca, numero 2 del mondo, si è imposta per 7-6(3), 6-0 in un’ora e 39 minuti di partita, sulla ceca Marketa Vondrousova, numero 6 Wta e settima testa di serie.

Nell’altra sfida del girone, dominio assoluto per Coco Gauff, numero 3 del ranking e del tabellone, che ha liquidato 6-0, 6-1 la tunisina Ons Jabeur, sesta testa di serie e numero 7 Wta.

La statunitense adesso affronterà Iga Swiatek in un match che metterà in palio la vetta del girone.

