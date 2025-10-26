World Triathlon Para Cup, in Turchia due ori italiani con Banzato e Suarato

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il recente argento mondiale di Francesca Tarantello e la sua guida Silvia Visaggi, nella categoria PTVI – da poco conquistato alle World Triathlon Para Championships Finals di Wollongong (Australia) – il Paratriathlon è tornato in campo per la World Triathlon Para Cup Alanya, in Turchia. Per la nazionale azzurra un’altra giornata di grande successi con gli ori di Serena Banzato della società Women Triathlon nella categoria PTS3 e di Fabrizio Suarato (Team Ladispoli Triathlon) nella categoria PTS3. Quinto posto sia per Manuel Lama (Cesena Triathlon), e la sua guida Davide Bajo (Valdigne Triathlon), per la categoria PTVI, e per Michele Pasquazzo (Fenikis Team) nella categoria PTS4.

E la città turca ha ospitato ieri, sabato 25 ottobre, anche la Europe Triathlon Junior Cup e la Europe Triathlon Cup, su distanza sprint. A scendere in campo, per la gara junior, Nicole Fasano; per la gara Elite, Sergiy Polikarpenko (C.S. Carabinieri), Fiorenzo Angelini (G.S. Fiamme Oro), Kiril Polikarpenko (707), Simeone Romano (Cuneo 1198), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Chiara Lobba (K3 Cremona), Alice Riebler (Valdigne Triathlon), Anita Ghelardoni (Firenze Triathlon), Carlotta Bonacina (Valdigne Triathlon), Adelaide Anna Badini Confalonieri (K3 Cremona) e Asia Mercatelli (707).

-Foto Fitri-

