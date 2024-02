World Skate Games in Italia, Aracu “Il nostro sport guarda ai giovani”

PESCARA (ITALPRESS) - I World Skate Games sbarcano in Italia per la prima volta nella storia degli sport rotellistici. Oggi la presentazione a Montesilvano, in provincia di Pescara, alla presenza del premier Giorgia Meloni, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e del presidente dei Word Skate Games e della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) Sabatino Aracu. "Dopo Nanchino in Cina, Barcellona in Spagna e Buenos Aires in Argentina", ha detto Aracu, "sarà l'Italia ad ospitare questo meraviglioso evento, definito dal ministro Andrea Abodi "il Mondiale dei Mondiali. E' bellissimo, il nostro è uno sport al quale guardano i giovani". La manifestazione si svolgerà dal 6 al 22 settembre in quattro regioni: Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo. ton/gm/gtr