MILANO (ITALPRESS) – Dopo la prima parte di giornata dedicata alle qualificazioni individuali, il Mediolanum Forum è esploso quando in pedana sono entrate le Farfalle azzurre, che hanno fatto il loro esordio nella World Cup di Ginnastica Ritmica a Milano, l’atto finale del circuito Fig 2023. Le ginnaste della squadra nazionale – le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, con l’agente delle Fiamme Oro Alessia Russo – hanno aperto il concorso generale d’insieme con l’esercizio ai 5 cerchi in un tripudio di tifo sfrenato che le ha fatte sentire, ancora di più, a casa nella tappa milanese di Coppa del Mondo. Il gruppo allenato da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia di Desio con Olga Tishina, Camilla Patriarca e Federica Bagnera, di fronte al presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, Morinari Watanabe, e del numero uno della Federginnastica italiana, Gherardo Tecchi, ha incantato sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson ottenendo il punteggio di 36.650 che vale la vetta provvisoria della classifica e il pass per la finale di specialità di domenica.

Le Farfalle sono state bravissime a tenersi alle spalle le avversarie di sempre di Israele, al momento seconde con 35.900 punti, e della Bulgaria, terza a quota 35.850 a metà gara.

Domani, la seconda giornata di qualifiche, che vedrà le squadre impegnate nella routine mista con 3 nastri e 2 palle, sempre in diretta sul canale Youtube della Fgi, chiuderà l’All-Around e deciderà il podio della World Cup meneghina, organizzata dal Comitato presieduto da Paola Porfiri e dalla Federginnastica, con il contributo del Dipartimento per lo Sport e il patrocinio del Coni e del Comune di Milano. Una Coppa del Mondo che si è dimostrata, sin dalle prime battute, un prelibato antipasto del Mondiale di Valencia (23-27 agosto), qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’esordio a Milano, dopo quasi tre lustri a Pesaro, chiude il circuito internazionale 2023 dopo le tappe di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaijan) e regala già cifre record in termini di presenze in pedana – 41 nazioni dai 5 continenti per un totale di 150 ginnaste – e sugli spalti, con il Forum praticamente sold out nel weekend dei piccoli attrezzi. La due giorni di qualifiche e All-Around è visibile sul canale YouTube della Fgi, mentre le finali di specialità di domenica saranno trasmesse in diretta su La7, a partire dalle 14.

– Foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

