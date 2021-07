Women Value Company Intesa Sanpaolo, le “Mele d’Oro” a 2 Pmi

Intesa Sanpaolo ha premiato due imprese che si sono distinte per le proprie politiche di sviluppo innovative e inclusive, per la capacità di valorizzare il talento femminile e il merito e per lo sviluppo di soluzioni efficaci di welfare aziendale. ym/mrv/sat/gtr