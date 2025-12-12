Women Value Company 2025, Intesa Sanpaolo premia 33 imprese del Nord

MILANO (ITALPRESS) - Supporto alle donne che fanno impresa; innovazione; salvaguardia della parità di genere per il progresso economico e sociale del Paese: è la missione di Women Value Company 2025, riconoscimento con cui Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario premiano l'imprenditoria femminile d'eccellenza del Nord Italia. Assegnate nella tappa finale, che si è svolta a Milano dopo gli incontri di Bologna e Napoli, tre menzioni speciali; premiate inoltre 33 PMI del Settentrione. Per l'iniziativa - giunta alla nona edizione e che da quest’anno vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center - il Gruppo Bancario ha messo a disposizione 1 miliardo di euro di credito per sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. xh7/fsc/gsl