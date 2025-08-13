Wizz Air lancia una nuova rotta tra Palermo e Bratislava

PALERMO (ITALPRESS) – La compagnia aerea Wizz Air continua a espandere il suo network in Italia con l’annuncio di una nuova rotta internazionale che collega Palermo a Bratislava. Questo nuovo servizio, che segue l’apertura della nuova base Wizz Air nella capitale slovacca, rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra Palermo e l’Europa centro-orientale.

Questa nuova rotta, si legge in una nota, fa parte di un più ampio piano di espansione nel capoluogo siciliano e segue il recente annuncio della nuova rotta per Varsavia Modlin, che partirà dal 16 dicembre. I voli sulla tratta Palermo – Bratislava opereranno quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, sabato e domenica.

I biglietti, sottolinea la nota, sono in vendita da oggi, mercoledì 13 agosto, su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ, a partire da 19,99 euro. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni.

Bratislava, la capitale della Slovacchia, prosegue la nota, è una città ricca di storia e cultura, situata sulle rive del Danubio. Conosciuta per il suo affascinante centro storico pedonale, i vivaci caffè e il pittoresco Castello di Bratislava, offre una perfetta combinazione di tradizione e modernità. La sua vicinanza ad altre capitali europee come Vienna e Budapest la rende un punto di partenza ideale per esplorare l’intera regione.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova rotta da Palermo, che offre un collegamento diretto per Bratislava – dichiara Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Questo nuovo servizio sottolinea il nostro impegno verso la comunità locale, offrendo ai residenti siciliani un collegamento conveniente e affidabile verso una nuova e dinamica capitale europea. Questa espansione, in linea con la nostra iniziativa ‘Customer First Compass’, riflette la nostra costante attenzione all’esperienza dei passeggeri e alla crescita del network. E dopo aver annunciato la nostra seconda rotta da Palermo, dopo quella per Varsavia di poche settimane fa, possiamo affermare con orgoglio il nostro slogan, ‘Let’s WIZZ!'”.

Wizz Air, si legge sempre nella nota, continua a rafforzare la sua presenza negli aeroporti italiani chiave, offrendo nuove opportunità di viaggio e collegamenti diretti verso mercati europei dinamici e in rapida crescita. Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e più di 220 rotte attive, l’Italia rimane infatti il più grande mercato di Wizz Air in termini di passeggeri trasportati: un risultato reso possibile anche dalla strategia della compagnia aerea focalizzata sul Sud Italia.

Il lancio del nuovo volo ribadisce la presenza di Wizz Air a Palermo, una città con un enorme potenziale, dove la compagnia aerea intende continuare a investire con determinazione e una visione a lungo termine, evidenzia la nota.

“L’apertura della nuova rotta Palermo-Bratislava si inserisce in una strategia di sviluppo internazionale volta a diversificare e ampliare il network dello scalo, connettendo la Sicilia a mercati emergenti dell’Europa centrale – sottolinea Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Gesap, società di gestione dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo -. Questa connessione con la capitale slovacca, grazie alla partnership con Wizz Air, arricchisce l’offerta per il traffico leisure tradizionale e intercetta segmenti turistici ad alto potenziale, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi. Allo stesso tempo, apre nuove opportunità per il business e l’interscambio commerciale, favorendo rapporti tra imprese siciliane e un’area in forte crescita economica. Con questa rotta, confermiamo il nostro impegno a rafforzare il ruolo del Falcone Borsellino come piattaforma strategica di connessione tra la Sicilia e le capitali europee emergenti, a sostegno della crescita sostenibile del territorio e della competitività del nostro aeroporto nel Mediterraneo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)