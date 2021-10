ROMA (ITALPRESS) – “La sostenibilità sta trasformando in modo radicale i modelli di business ed è un cambiamento che vede protagoniste le tecnologie di rete, a partire dal 5G”. Lo ha detto Jeffrey Hedberg, Ceo di Windtre, all’evento EY Digital Summit. “La nostra azienda, ha aggiunto, ha scelto di agire concretamente per generare un impatto positivo sulla collettività. In particolare – ha precisato Hedberg – abbiamo coinvolto gli stakeholder interni ed esterni, i colleghi e tutti i manager nel definire la strategia di sostenibilità, con obiettivi specifici e integrati nel nostro business. Nel percorso di modernizzazione della rete Windtre, abbiamo lavorato ad esempio con il Wwf per ridurre del 70% le emissioni unitarie di traffico e per raggiungere la carbon neutrality entro il 2030. Inoltre – ha sottolineato Hedberg – abbiamo guardato alle scuole, coinvolgendo circa 7.000 istituti, per dare agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie la consapevolezza necessaria per un uso sicuro di internet e delle tecnologie innovative”. L’Ad di Windtre ha parlato infine del Pnrr come di una grande opportunità per la trasformazione digitale del Paese, ma ha precisato che “per esprimere appieno il potenziale di creatività e partecipazione che caratterizza l’Italia servono obiettivi chiari, prevedibili e credibili”.

(ITALPRESS).