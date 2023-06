ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – WhatsApp darà la possibilità di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti e avere il controllo della privacy.

La privacy è una priorità per whatsapp, infatti la crittografia end-to-end sta alla base della sicurezza di chiamate e messaggi. Una nuova funzione per garantire maggiore privacy è la Chat con lucchetto. Quest’ultima può tornare utile per tenere segrete le conversazioni più private con una password. Altre funzioni sono:

Messaggi effimeri, Blocco degli screenshot, Messaggi “visualizza una volta”, Mantenere privato il proprio stato online

Le due novità che si aggiungeranno alla lista saranno: Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti, Controllo della privacy.

La prima funzione consente di silenziare le chiamate, in entrata, da numeri sconosciuti. Quindi filtrando automaticamente le chiamate “spam”, truffe, così da poter avere una maggiore protezione. In più queste chiamate non appariranno direttamente sul telefono, come quelle classiche, ma sull’elenco.

Per far risaltare la nuova funzionalità, WhatsApp ha pensato di introdurre il “Controllo della privacy”. In modo tale che le persone possano visualizzare le varie opzioni di protezione disponibili.

– foto agenziafotogramma.it –

