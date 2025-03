Weekend di “Porte Aperte” nelle concessionarie Jeep

TORINO (ITALPRESS) – Tutti gli showroom Jeep® in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo, per assecondare l’interesse degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV Jeep® che ha appena concluso un 2024 e iniziato un 2025 ricchi di soddisfazioni commerciali: ad esempio, Jeep Avenger ha raggiunto lo scorso anno e ha mantenuto a febbraio il primato di SUV più venduto d’Italia.

Non solo: Avenger è anche leader tra i B-SUV 100% elettrici, e il brand Jeep ha consolidato la propria posizione nella top ten delle passenger cars, all’ottavo posto, con una quota del 4,5% nei primi due mesi del 2025. Uno dei segreti del successo di Avenger è una gamma costruita all’insegna della libertà di scelta, uno dei capisaldi della marca Jeep: Avenger è il primo SUV 100% elettrico del brand; è disponibile anche con anche un efficiente 1.2 a benzina con cambio manuale, in versione e-Hybrid con cambio automatico, e in versione 4xe a trazione integrale, per il massimo della “Freedom of Choice” su ogni terreno.

Jeep Avenger 4xe ha fatto il suo esordio con la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un numero ben preciso, pari all’altezza del Monte Bianco. Combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a testimonianza dell’impegno verso l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturale.

Jeep Renegade e Compass sono pilastri essenziali del successo globale del brand, soprattutto in Europa, dove hanno consentito al marchio Jeep di ottenere risultati di altissimo rilievo, raggiungendo insieme il traguardo del milione di unità vendute in Europa. Questi due modelli continuano a contribuire fortemente ai risultati commerciali del brand, dopo aver conquistato centinaia di migliaia di nuovi “jeeper” nel corso degli anni.

Nel fine settimana il pubblico potrà vedere da vicino l’edizione speciale North Star, che si distingue per stile e raffinatezza, in grado di offrire un’estetica più elegante e dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard. Combina sapientemente elementi di alta gamma e altri più funzionali, divenendo una scelta convincente per chi ricerca il giusto compromesso tra razionalità e un’estetica premium.

North Star celebra questi due modelli iconici, basandosi sugli elementi che ne hanno decretato il successo. Incarnando l’essenza di ciò che ha sempre contraddistinto Renegade e Compass, racchiude le loro caratteristiche distintive in un insieme unico, sintesi ideale di solidità, stile e autentico spirito Jeep.

Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono esclusivamente dotati di motorizzazioni ibride, senza disponibilità di motori termici. Proponendo unicamente le varianti Hybrid 48V e 4xe la serie North Star adotta le più recenti innovazioni della tecnologia ibrida, e questa scelta sottolinea l’impegno del marchio Jeep nel promuovere soluzioni di mobilità ecosostenibili. L’assenza di motori esclusivamente termici non solo riflette l’impegno a ridurre l’impatto ambientale, ma evidenzia anche l’approccio innovativo del marchio in materia di progettazione automobilistica.

