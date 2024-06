Webuild per lo sport con le campionesse italiane

ROMA (ITALPRESS) - “We dream, we build, we win”. Sogniamo, costruiamo, vinciamo. È il filo conduttore del racconto fatto di impegno, passione e determinazione che accomuna il successo delle donne nello sport e di un’azienda come Webuild. Per raccontare la tenacia dietro ogni medaglia, ma anche dietro ogni grande opera, il Gruppo leader nel settore delle infrastrutture ha presentato l’iniziativa “Webuild per lo sport. Atlete campionesse di vita e di sport” con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. spf/sat/mgg/gsl