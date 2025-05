Webuild, infrastrutture contro l’emergenza idrica globale

ROMA (ITALPRESS) - Promuovere la lotta all’emergenza idrica in Italia e nel mondo, dimostrando come le sfide ambientali come la scarsità di acqua possano essere trasformate in opportunità per la vita quotidiana. Con questo obiettivo Webuild supporta la 19esima Biennale Architettura 2025 di Venezia. La gestione sostenibile dell’acqua rappresenta una delle principali sfide globali da affrontare, in un momento in cui nel mondo il 40% della popolazione globale vive in aree a rischio di carenza idrica, mentre oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile. sat/azn (video in collaborazione con Webuild)