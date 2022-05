We Run Together, Parrinello “Sport è amicizia e solidarietà”

Il generale Vincenzo Parrinello ha parlato a margine della seconda edizione di We Run Together, meeting di atletica leggera organizzato dalle Fiamme Gialle in collaborazione con Athletica Vaticana e Fidal Lazio presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano. spf/gm