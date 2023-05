ROMA (ITALPRESS) – Waidy Management System (WMS) vince l’iF DESIGN AWARD 2023, uno dei più prestigiosi premi nel campo della progettazione a livello mondiale. WMS, piattaforma tecnologica ideata da Acea in collaborazione con NTT DATA Italia che facilita la gestione della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita, è stata premiata nella categoria Service Design.

Il design di WMS, si legge in una nota, è stato curato da Tangity, design studio di NTT DATA e parte del NTT DATA Design Network.

Ogni anno iF International Forum Design GmbH, l’organismo indipendente di design più antico al mondo con sede a Hannover, organizza l’iF DESIGN AWARD, per il quale in questa edizione sono state presentate complessivamente quasi 11.000 candidature provenienti da 56 paesi.

Intuitivo ed innovativo, sottolinea la nota, Waidy Management System nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento evoluto a supporto della gestione del ciclo idrico integrato e di tutelare la risorsa idrica.

Waidy Management System, prosegue la nota, è stato selezionato come vincitore da una giuria di 133 membri, composta da esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo, grazie alla sua capacità di rispondere all’esigenza, sempre più diffusa, di ottimizzare in chiave sostenibile l’utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta, l’acqua. L’implementazione di Waidy Management System nella gestione delle infrastrutture idriche delle società del Gruppo Acea ha consentito di ridurre le perdite sulla rete fino al 35% e il tasso di guasti fino al 25%, conclude la nota.

foto ufficio stampa Acea

(ITALPRESS).

