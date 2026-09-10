JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Stefan Kung vince la cronometro individuale in programma nella diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera di 32.1 km. Secondo posto per Callum Thornley, terzo Joao Almeida. In classifica generale Primoz Roglic guadagna soltanto 33″ da Enric Mas che difende il vantaggio e si presenta alle ultime tre tappe con 1’37” sullo sloveno. Giornata da dimenticare per Felix Gall che ha ceduto la seconda posizione nella generale, il ritardo dell’austriaco è di 3’01”. Gestione praticamente perfetta da parte del capitano della Movistar che ha perso poco rispetto a quanto previsto: domani la Velez Malaga-Penas Blancas di 210.8 km, un’altra tappa cruciale.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Stefan Kung (Svi) Tudor Pro Cycling Team in 35’22”
2. Callum Thornley (Gbr) Red Bull – BORA – hansgrohe a 3″
3. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates – XRG a 9″
4. Primoz Roglic (Svn) a 19″
5. Wout Van Aert (Bel) a 20″
6. Finn Fisher – Black (Nzl) a 21″
7. Bruno Armirail (Fra) a 26″
8. Ivo Oliveira (Por) a 30″
9. Ethan Hayter (Gbr) a 32″
10. Xabier Azparren Irurzun (Spa) a 33″
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)
1. Enric Mas (Esp) Movistar Team in 60h45’58”
2. Primoz Roglic (Slv) Red Bull-Bora-Hansgrohe a 1’37”
3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM Team 3’01”
4. Richard Carapaz (Ecu) 5’17”
5. Oscar Onley (Gbr) 6’03”
6. Jakob Omrzel (Slv) 7’00”
7. Clément Berthet (Fra) a 7’47”
8. Mattias Skjelmose (Dan) 7’51”
9. Cristian Rodriguez (Spa) s.t.
10. Harold Tejada (Col) a 9’57”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 306 punti
2. Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 239
3. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 171
CLASSIFICA MIGLIORE SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain – Victorious 69 punti
2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 40
3. Enric Mas (Esp) Movistar Team 24
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)
1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 60h52’01”
2. Jakob Omrzel (Slv) Bahrain Victorious a 57″
3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 12’33”
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).