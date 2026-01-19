CREMONA (ITALPRESS) – Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro-salvezza si risolve in un nulla di fatto e in uno 0-0 che aiuta più i grigiorossi che la formazione ospite. Allo Zini si presenta un’Hellas in grandissima difficoltà: squalificato Unai Nunez, sono out Bella-Kotchap, Frese, Valentini, Belghali, Al-Musrati e Akpa-Akpro. Zanetti lancia così dall’inizio il neoacquisto Lirola, tra i migliori quest’oggi, e si gioca il tridente: Giovane con Sarr e Orban, mentre in porta c’è il vice Perilli e non Montipò. Risponde col duo Vardy-Bonazzoli e Vandeputte a ispirare, invece, lo squalificato Nicola in un match molto equilibrato. Si lotta su ogni pallone nel primo tempo e non c’è un reale padrone nel match, con le occasioni che latitano. Ebosse e Vardy sono i più pericolosi nei primissimi minuti, ma c’è una sola reale chance: Audero evita la rete di Giovane, il migliore dei suoi. Si va al riposo sullo 0-0 e la musica non cambia nella ripresa dove, nonostante un rischio in avvio su Grassi, il Verona domina.

Giovane è il faro degli scaligeri, che non riescono a sfondare, anche perché il brasiliano viene messo sempre in fuorigioco dalla linea a tre della Cremonese. L’ex Corinthians viene fermato in un’occasione da Audero, poi si muove con anticipo e si vede annullare il gol del potenziale vantaggio all’84’: aveva segnato in semi-rovesciata, ma è nulla di fatto. Nei minuti finali Zanetti non si gioca nessun attaccante, mentre i grigiorossi ritrovano Collocolo dopo l’infortunio e rischiano in mischia al 90′: salva tutto Terracciano. Non ci sono altre emozioni e la gara si chiude sullo 0-0, che consegna un punto a testa alle due squadre. La Cremonese non cancella il 5-0 subito dalla Juventus con una vittoria, ma sale a 23 punti e a +6 sulle terzultime (Fiorentina e Genoa). Verona, invece, ultimo in tandem col Pisa: 14 punti per i gialloblù, che trovano il primo clean sheet dopo nove gare. Curiosamente, senza Montipò in campo.

IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Audero 6.5; Ceccherini 5.5 (28′ st Folino 6), Baschirotto 6, Bianchetti 5.5; Barbieri 6 (44′ st Floriani Mussolini sv), Bondo 6, Grassi 5.5 (44′ st Collocolo sv), Vandeputte 6 (36′ st Zerbin sv), Terracciano 6; Vardy 5.5, Bonazzoli 5 (28′ st Moumbagna 5.5). In panchina: Silvestri, Nava, Johnsen, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. Allenatore: Barone 6 (squalificato Nicola).

VERONA (3-4-1-2): Perilli 6; Slotsager 6.5, Nelsson 6, Ebosse 6 (26′ st Harroui 6); Lirola 6.5 (42′ st Oyegoke sv), Gagliardini 6.5, Bernede 5.5, Bradaric 5.5; Giovane 6.5; Sarr 5 (22′ st Suat Serdar 6), Orban 5.5. In panchina: Montipò, Toniolo, Kastanos, Mosquera, Niasse, Isaac, Cham. Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 6.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Bonazzoli, Vandeputte, Vardy. Angoli 6-3 per il Verona. Recupero: 1′; 4′.

