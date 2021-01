NAPOLI (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio dell’Ospedale del Mare, a Napoli, per una voragine che ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati. Diverse auto in sosta sono precipitate all’interno. Sono in corso verifiche per escludere la presenza di persone coinvolte.

La voragine si è aperta stamattina, intorno alle 7. Sul posto i nuclei cinofili ed anche i carabinieri.

