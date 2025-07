Von der Leyen “Relazioni Ue-Cina siano vantaggiose per entrambi”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - L'Europa "ha sempre creduto nel potere del libero scambio come motore di prosperità e nella necessità di una concorrenza leale. E sappiamo che oggi le nostre relazioni commerciali necessitano di maggiore equilibrio". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso dell'incontro con il premier cinese Li Qiang in occasione del summit Ue-Cina a Pechino. Von der Leyen ha sottolineato che l'Ue vuole che "queste relazioni siano vantaggiose per entrambe le parti". lcr/gsl (Fonte video: Commissione Europea)