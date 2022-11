Von der Leyen “Proposto un tribunale speciale contro i crimini russi”

"La Russia deve pagare per i suoi orribili crimini. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un video pubblicato sui social. mgg/gsl (Fonte: Profilo Twitter di Ursula von der Leyen)