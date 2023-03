ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks sta iniziando la vendita di veicoli pesanti a batteria elettrica in Corea del Sud ed è il primo produttore globale a farlo. La Corea del Sud ha un piano nazionale di diminuzione delle emission di CO2 e si pone come obiettivo il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2050. L’elettrificazione dei trasporti su strada è una misura importante per ridurre l’anidride carbonica. “Pensiamo che sia il momento giusto per iniziare a vendere veicoli elettrici pesanti in Corea del Sud”, afferma Per-Erik Lindstròm, SVP Volvo Trucks International. “Con una quota di mercato del 22% per i veicoli pesanti in Corea del Sud, abbiamo un ruolo importante da svolgere per ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti”, aggiunge. L’obiettivo di Volvo Trucks è che il 50% dei nuovi autocarri venduti a livello globale sia elettrico entro il 2030. Da quando nel 2019 ha avviato la produzione di camion completamente elettrici, Volvo ha venduto oltre 4,300 veicoli elettrici in più di 38 Paesi in tutto il mondo.

Volvo Trucks è stato il primo produttore globale ad avviare la produzione in serie di veicoli elettrici pesanti e dispone di un’ampia gamma di camion elettrici con un totale di sei veicoli pesanti. Volvo Trucks ritiene che molti tipi di esigenze di trasporto possano essere elettrificate in Corea del Sud, dalla distribuzione urbana allo smaltimento dei rifiuti fino al trasporto regionale e alle costruzioni. A titolo di confronto, le statistiche in Europa mostrano che quasi la metà di tutte le merci viene trasportata a meno di 300 km. Ciò significa che una gran parte dei trasporti può essere effettuata con i camion elettrici, i quali possono essere caricati presso il deposito dei trasportatori. “Ovviamente la velocità del passaggio all’elettrico in ogni Paese dipende fortemente dalle decisioni prese dalle autorità. Notiamo che nei Paesi che stanno guidando la transizione ai veicoli elettrici, i governi progressisti hanno combinato incentivi economici con tasse mirate e zone ambientali nelle città per accelerare notevolmente l’adozione di camion elettrici”, conclude Lindstròm.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Volvo Trucks-

