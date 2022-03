BOLOGNA (ITALPRESS) – Volvo annuncia una serie di aggiornamenti per tutta la sua gamma di automobili, il più importante dei quali consiste in un restyling esterno della XC40 Recharge a trazione completamente elettrica. La Casa automobilistica svela inoltre una variante con motore elettrico singolo della C40 Recharge all-electric. Le nuove varianti della C40 e XC40, insieme a tutti gli altri nuovi modelli di Volvo Cars, saranno proposte con un concetto di offerta rinnovato, studiato per rendere più semplice e comodo il processo di acquisto online delle vetture Volvo. I clienti Volvo potranno ora scegliere tra diversi livelli di equipaggiamento e selezionare le opzioni che meglio si adattano alle loro esigenze personali. La nuova struttura dell’offerta rispecchia il desiderio di Volvo Cars di rendere più trasparente il prezzo e ridurre la complessità della gamma di modelli puntando su interessanti varianti preselezionate.

Quando è stata presentata per la prima volta nel 2017, la XC40 costituiva una novità stimolante e creativa, distintiva della gamma Volvo. A distanza di cinque anni, rappresenta un prodotto pluripremiato e fondamentale per il portafoglio di Volvo Cars, oltre ad essere una delle auto più vendute della Casa automobilistica. Gli esperti di design di Volvo Cars hanno rinnovato la linea della XC40 per rafforzarne il design d’avanguardia e l’immagine di modernità. Un nuovo paraurti anteriore e una griglia frontale priva di cornice garantiscono una continuità estetica tra la XC40 Recharge completamente elettrica e la Volvo C40 Recharge, creando un legame tra i due modelli che segnano simbolicamente il percorso di elettrificazione di Volvo Cars.

I caratteristici fari a martello di Thor si arricchiscono dell’avanzatissima tecnologia di illuminazione a LED pixel, che consente ai proiettori di adattare automaticamente il fascio luminoso al traffico che sopraggiunge in direzione opposta e di illuminare efficacemente la strada senza abbagliare gli altri conducenti. I clienti potranno inoltre scegliere tra rivestimenti opzionali in materiale leather-free di alta qualità per la XC40 Recharge solo elettrica, che si aggiungono alle nuove totalità della carrozzeria e ai nuovi cerchi, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione. “Il nostro linguaggio stilistico segue la nostra transizione verso una completa elettrificazione della gamma”, ha dichiarato Robin Page, responsabile del design di Volvo Cars. “Con la rinnovata XC40 a trazione solo elettrica facciamo evolvere una linea immediatamente riconoscibile, regalando alla vettura un volto più moderno, con un frontale più slanciato e una griglia ancora più integrata”.

Oltre alla variante a due motori, Volvo Cars ha presentato anche una versione a motore elettrico singolo della C40 Recharge all-electric, ampliando così la sua gamma di modelli solo elettrici e ribadendo il suo ambizioso obiettivo di favorire il passaggio ad auto al 100% elettriche da parte di un numero sempre maggiore di persone. La nuova C40 a motore singolo e trazione sulle ruote anteriori porta a quattro il numero di modelli completamente elettrici proposti dalla Casa automobilistica, contribuendo a realizzarne l’ambizione di commercializzare solo auto completamente elettriche entro il 2030. La C40 Recharge mono-motore è dotata di una batteria da 69 kWh e di un’autonomia prevista fino a 434 km con una sola carica secondo il ciclo di guida WLTP. La batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% della capacità in circa 32 minuti utilizzando un sistema di ricarica rapida.

(ITALPRESS).

