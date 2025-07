Kia XCeed Model Year 2026, le nuove motorizzazioni e la special edition

ROMA (ITALPRESS) – La gamma XCeed si rinnova in occasione del Model Year 2026. L’aggiornamento prevede principalmente l’introduzione del motore benzina 1.6 T-GDi, disponibile in due livelli di potenza da 150 e 180 CV, e di una nuova Special Edition. Il motore 1.0 T-GDi avrà più potenza e raggiungerà i 115 CV (+15 CV rispetto al precedente model year), portando all’esordio anche la versione mild hybrid con cambio automatico a sette rapporti.

Inoltre, la motorizzazione da 1.000 cm3 sarà guidabile dai neopatentati. La 1.6 T-GDi sarà disponibile con due livelli di potenza, 150 e 180 CV, con cambio automatico a sette rapporti, garantendo migliori performance. La versione più potente sarà disponibile solo sull’allestimento GT-line, per connotare maggiormente l’identità dinamica della vettura.

La Special Edition nasce con l’obiettivo di portare il look grintoso della GT-line anche sull’allestimento intermedio, rendendo accessibili elementi di design esclusivi a una platea più ampia. Si distingue per l’elegante tinta Wolf Grey e per i raffinati interni personalizzati in Yuka Steel Gray, che conferiscono all’abitacolo un carattere moderno e distintivo.

I fari posteriori a LED a nido d’ape, il raffinato black headliner e le calotte degli specchietti in high glossy black sono i tre dettagli esclusivi, ereditati direttamente dall’allestimento GT-line, che donano alla Special Edition un look sportivo e sofisticato.

Rispetto all’allestimento Business, questa configurazione si arricchisce di contenuti ad alto valore tecnologico e stilistico, tra i quali: Smart Key per un accesso più pratico e sicuro, Supervision Cluster digitale da 12,3″ per un controllo intuitivo e completo delle informazioni di guida, e vetri posteriori oscurati, che combinano privacy e design sofisticato.

Le motorizzazioni disponibili per questa versione sono l’1.0 T-GDi MHEV DCT e l’1.6 T-GDi 150 CV DCT. La XCeed GT-line, la top di gamma, è stata arricchita ulteriormente da nuove motorizzazioni e pacchetti optional per offrire ancora più scelta e personalizzazione ai clienti più esigenti. Prevederà solo la motorizzazione più performante, l’1.6 T-GDi DCT, con entrambi i livelli di potenza (150 e 180 CV).

Oltre al design esterno GT-line, riconoscibile per i fari a LED posteriore a nido d’ape, la linea di cintura satinata scura e la griglia anteriore in high glossy black con cornice satinata, avrà paddles al volante e la pedaliera in alluminio. Il tetto panoramico apribile elettricamente sarà disponibile come optional esclusivo per la versione da 150 CV ed è parte del pacchetto Plus Pack per la versione da 180 CV, offrendo maggiore luminosità all’abitacolo.

Per chi desidera il massimo, il Plus Pack, appunto, che sarà riservato alla potente motorizzazione da 180 CV per un’esperienza di guida ancora più completa. Il pacchetto comprende i raffinati interni in Kia Tex Delight, i sedili della prima e seconda fila riscaldabili, i sedili posteriori abbattibili con frazionamento 40:20:40, il tetto apribile elettronicamente e il sistema audio “premium sound system”.

– Foto Ufficio stampa Kia –

(ITALPRESS)