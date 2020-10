Nel mese di settembre Volvo ha mantenuto in crescita il trend delle vendite, registrando un incremento dei volumi del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dovuto in particolare all’aumento a doppia cifra delle vendite sul mercato cinese e statunitense. Nel corso del mese, la Casa automobilistica ha venduto 67.636 automobili, mantenendo i volumi in crescita grazie a una domanda sempre forte dei modelli della pluripremiata gamma SUV. Nei primi nove mesi dell’esercizio 2020, ha venduto complessivamente 451.128 vetture, registrando un calo dell’11,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La gamma Recharge di modelli ricaricabili, con propulsore elettrico al 100% o ibrido plug-in, ha continuato a riscuotere un grande successo fra i clienti. La quota riconducibile ai modelli Recharge è più che raddoppiata nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio.

In Cina sono state vendute 17.292 vetture, con un incremento del 15,9% rispetto a settembre del 2019. Il mese di settembre è stato quello che ha registrato il volume di vendite mensili più elevato fino ad ora. Nei primi nove mesi dell’anno, le vendite sono aumentate del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019. Nel mese di settembre, le vendite sul mercato statunitense hanno continuato a segnare un rialzo anno su anno, arrivando a 10.274 unità e segnando un incremento del 10,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nei primi nove mesi del 2020, negli USA si è registrata una riduzione delle vendite pari al 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un totale di 73.604 automobili consegnate. A settembre, le vendite di Volvo in Europa hanno raggiunto le 30.868 unità, in calo dello 0,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre nei primi nove mesi dell’esercizio le vendite sono diminuite del 19,2% anno su anno.

Nel mese di settembre, il SUV compatto XC40 è risultato il modello più venduto del marchio svedese, seguito dal SUV medio XC60 e dal SUV XC90 di grandi dimensioni. Nel corso del mese, i SUV hanno costituito il 69,8% delle vendite complessive di Volvo, in diminuzione rispetto al 72,6% dichiarato a settembre dello scorso anno.

(ITALPRESS).