Rivisitazione moderna ed elettrica delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 degli anni Ottanta, Renault 5 Turbo 3E incarna la voglia di innovazione, l'audacia e lo spirito agonistico della Marca. Sostenuta da Alpine e dalle sue competenze nello sviluppo di esclusivi modelli elettrici sportivi, Renault riporta in auge il mito di R5 Turbo come una vera e propria "bomba sportiva" con design esuberante, piattaforma creata su misura e innovativi motori da 555 cv posizionati nelle ruote. Massima agilità, prestazioni mozzafiato e spettacolari doti di drifting per sensazioni di guida avvincenti… Renault 5 Turbo E offre un concentrato di sportività racchiuso in 4 metri di lunghezza e crea una nuova categoria di veicoli: quella delle supercar compatte.

Con un’architettura da 800 volt, vanta anche elevate prestazioni di ricarica. La potenza di ricarica in corrente continua da 350 kW le permette di far passare la batteria dal 15 all’80% in soli 15 minuti. Come i modelli più esclusivi del mercato, Renault 5 Turbo 3E è ampiamente personalizzabile, non solo a livello di livrea esterna ma anche di finiture interne. I clienti possono sbizzarrirsi con gli abbinamenti per creare esemplari unici. Per i clienti che vogliono aggiudicarsi l’ordine di uno dei 1.980 esemplari numerati, un sistema di prenotazioni dedicato è disponibile dal 22 aprile. Questo sistema consente di prendere appuntamento dal concessionario per firmare, per un importo di 50.000 euro, un voucher di prenotazione che darà la priorità per l’acquisto di Renault 5 Turbo 3E ed eventualmente anche la possibilità di scegliere il numero.

Renault 5 Turbo 3E sarà commercializzata con un prezzo di lancio previsto di 155.000 euro per i primi 500 clienti che avranno firmato la prenotazione di un ordine prioritario presso la Rete in Europa (Regno Unito compreso), Turchia, Medio Oriente, Giappone e Australia. L’eventuale personalizzazione del veicolo sarà effettuata nel 2026 e le prime consegne sono previste nel corso del 2027.

