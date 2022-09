BOLOGNA (ITALPRESS) – A tutti noi piace pensare di essere abili guidatori, ma sappiamo che anche i migliori tra noi commettono errori. Si può essere distratti, stressati, assonnati o in altri stati che influiscono sulla guida. E quando non si è al meglio, si può avere bisogno di aiuto. Per realizzare questo obiettivo di un futuro senza incidenti, Volvo ha dovuto analizzare tutte le ragioni per cui un incidente può verificarsi. Da sempre il,marchio svedese di è concentrato sulla capacità delle nostre auto di comprendere meglio ciò che accade intorno a loro per proteggere le persone al loro interno. Tuttavia, per esplorare nuovi orizzonti in materia di sicurezza delle persone è necessario spingersi oltre: occorre migliorare la capacità dell’auto di comprendere lo stato in cui si trova il conducente. Per questo motivo Volvo ha inserito il nostro sistema di rilevamento delle condizioni del guidatore nella dotazione di serie della EX90, che sarà presentata il 9 novembre 2022. Questo sistema di rilevamento dell’abitacolo in tempo reale si basa su un concetto semplice: se una Volvo è in grado di capire quando il conducente si trova in uno stato non ottimale per la guida, può intervenire per evitare incidenti.

Il sistema sarà disponibile per la prima volta sulla ex90 e andrà ad aggiungersi a una serie di avanzatissimi sensori esterni.

“I nostri studi dimostrano che, semplicemente osservando la direzione dello sguardo del conducente e la frequenza e la durata di abbassamento delle palpebre, è possibile capire molto sullo stato di chi sta guidando”, spiega Emma Tivesten, Senior technical Expert, Centro Sicurezza di Volvo Cars. “Basando i suoi calcoli sui risultati delle nostre ricerche, il sistema di rilevamento consente alle nostre automobili di riconoscere se le facoltà del conducente sono ridotte, magari a causa di sonnolenza, distrazione o altri fattori che causano disattenzione, e di offrire assistenza aggiuntiva nel modo più adatto alla situazione”. Utilizzando le sue due telecamere per cogliere i primi segnali che indicano che il conducente non è in piena forma, il sistema monitora i pattern visivi del conducente. Il sistema misura per quanto tempo il conducente guarda la strada davanti a sè, tenendo conto delle variazioni naturali, in modo da capire quando il suo sguardo, e forse anche la sua mente, si concentrano su un punto diverso rispetto alla guida.

Il conducente guarda troppo poco la strada? Può essere un segno di distrazione visiva, magari perchè sta guardando il telefono. La sta fissando in maniera eccessiva? Può essere un segno di distrazione cognitiva, il che potrebbe significare che il conducente è assorto nei suoi pensieri al punto da non percepire più ciò che sta guardando. Gioca un ruolo importante anche il volante capacitivo dell’auto. Quest’ultimo rileva se il conducente toglie le mani dal volante, monitorando così la stabilità dell’input di sterzata.

Avvalendosi della tecnologia brevettata da Volvo per il rilevamento in tempo reale dei pattern visivi e del comportamento dello sterzo, l’auto sarà in grado di intervenire in modo appropriato per aiutare il conducente quando necessario. L’assistenza può iniziare con un semplice segnale di avvertimento che aumenta di volume in funzione della gravità della situazione. Se il conducente non reagisce ai segnali di avvertimento sempre più chiari, l’auto può arrivare a fermarsi in sicurezza a bordo strada, segnalando la situazione agli altri utenti della strada attraverso le luci di emergenza.

“Negli ultimi decenni abbiamo fatto grandi passi avanti nel rilevamento esterno, grazie al nostro lavoro sui sistemi di prevenzione degli incidenti”, ha dichiarato Thomas Broberg, responsabile ad interim del Centro Sicurezza di Volvo Cars. “Il rilevamento all’interno dell’abitacolo è per noi uno dei prossimi obiettivi nell’ambito della sicurezza. Continueremo ad approfondire, sviluppare e implementare nuove funzionalità, passo dopo passo, per contribuire a migliorare la sicurezza man mano che le nostre conoscenze aumentano e si consolidano”.

