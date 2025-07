Fiat Grande Panda vince il “Red Dot Award” 2025

TORINO (ITALPRESS) – FIAT si è aggiudicata ancora una volta il Red Dot Award nella categoria “Product Design” per la Grande Panda, riconosciuta per il suo design interno ed esterno, segnando un altro traguardo significativo sulla scena automobilistica internazionale. I premi, assegnati da una giuria internazionale composta da 43 tra i maggiori esperti di design e accademici, sono stati assegnati durante la Designers’ Night di Essen, in Germania.

“Il nostro obiettivo con Grande Panda era quello di coniugare semplicità, ingegno e stile – ha detto Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global -. Vincere il Red Dot Award con un’auto che incarna così bene l’evoluzione del DNA Fiat è motivo di grande orgoglio. Consideriamo questo prestigioso premio un’indicazione che la mobilità responsabile può ancora suscitare emozioni”.

La Grande Panda segna il ritorno di FIAT nel segmento B, una categoria che il marchio ha dominato per decenni. Ispirata all’iconica Panda degli anni ’80 e progettata a Torino presso il Centro Stile, la nuova arrivata fonde tradizione e innovazione. Una caratteristica distintiva è l’illuminazione PXL LED, grazie a elementi ispirati ai pixel che si estendono dalla griglia superiore ai fari, evocando i videogiochi retrò e richiamando le finestre cubiche del Lingotto. Inoltre, per la prima volta nel settore automobilistico, alluminio e plastica provenienti da cartoni per bevande riciclati sono integrati nella plastica blu degli interni, l’equivalente di 140 cartoni per veicolo.

FIAT apre nuove prospettive anche con BAMBOX Bamboo Fiber Tex, un tessuto sostenibile a base di bambù utilizzato per la plancia della Grande Panda La Prima, un ulteriore passo avanti nel coniugare stile e responsabilità.

“Con la Grande Panda, il nostro obiettivo era reinterpretare un’icona amata in chiave contemporanea, fondendo design emozionale e funzionalità, segno distintivo della creatività italiana – ha spiegato Francois Leboine, Head of FIAT Design -. Volevamo creare più di un’auto: un simbolo di come Fiat possa rispondere alle nuove esigenze di mobilità con ingegno e stile. In pieno spirito italiano, “fun follows function”: il nostro design regala gioia non solo attraverso l’estetica, ma anche attraverso soluzioni ingegnose ed emozionali. Vincere il Red Dot Award è uno straordinario riconoscimento per l’intero team che ha lavorato al progetto e una celebrazione del design italiano nella sua massima espressione”.

