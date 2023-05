ROMA (ITALPRESS) – La Volvo EX30, di prossima uscita e completamente elettrica, punta molto sulla sicurezza. E’ dotata di un sistema di allarme in caso di apertura di una portiera che avvisa con segnali visivi e sonori quando si apre la portiera mentre sopraggiunge un ciclista o un altro utente del traffico.

La vettura è stata concepita per essere “a prova di città” e dispone di una tecnologia pensata specificamente per proteggere le persone nei contesti urbani più trafficati. Il telaio e la gabbia di sicurezza sono realizzati con varie tipologie di acciaio ad alta resistenza che compensano in modo efficace l’impatto di un eventuale incidente. L’EX30 è dotata inoltre di un airbag laterale sul lato interno del sedile del conducente, progettato per ridurre le lesioni alla testa e al torace in caso di impatto sul lato. Tuttavia, oltre ai migliori standard di sicurezza passiva, la Volvo EX30 offre anche una serie evoluta di nuovi dispositivi di sicurezza attiva che aiutano a proteggere le persone all’interno e all’esterno dell’auto. All’interno dell’EX30, un nuovo sistema avanzato di rilevamento delle condizioni del conducente è disponibile di serie e vigila su chi guida quando non è al massimo della forma. Oltre al rilevamento delle mani sul volante, l’auto dispone di uno speciale sensore, basato su potenti algoritmi e situato dietro il volante, che rileva i movimenti degli occhi e del viso circa 13 volte al secondo. In questo modo, l’EX30 riesce a capire se il guidatore è distratto, assonnato o comunque disattento, anche quando non se ne rende conto. Per la guida in città è stata progettata la nuova funzione di frenata automatica in prossimità degli incroci, che aiuta gli automobilisti a evitare gli incidenti in quei particolari contesti di traffico. Nel caso in cui un’altra auto dovesse sopraggiungere all’improvviso, la funzione di azionamento automatico dei freni si attiva arrestando la vettura e contribuendo a ridurre le conseguenze della collisione o evitarla del tutto. In breve, come ogni altra Volvo, la nuova EX30 è dotata di un’ampia gamma di sistemi di sicurezza attiva e di supporto alla guida. Il 7 giugno, la EX30, il nuovo SUV di Volvo completamente elettrico, farà il suo debutto in anteprima mondiale. A partire dalla stessa data sarà inoltre possibile ordinarlo o pre-ordinarlo in alcuni mercati selezionati.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Volvo-

