ROMA (ITALPRESS) – In linea con il suo obiettivo di diventare un produttore di auto con gamma esclusivamente elettrica entro il 2030, Volvo Cars è la prima Casa automobilistica europea a firmare con Tesla un accordo che consente ai possessori di modelli Volvo elettrici, attuali e futuri, di accedere alla vasta rete di Supercharger gestita da Tesla negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In base a questo accordo, a partire dal 2025, le vetture Volvo saranno dotate della porta di ricarica NACS (North American Charging Standard) in questa area geografica. L’accordo consente ai conducenti di auto Volvo a trazione esclusivamente elettrica di accedere a 12.000 nuovi punti di ricarica rapida, numero che si prevede aumenterà man mano che Tesla continuerà a espandere la sua rete di Supercharger nell’area. “Il nostro percorso di transizione per diventare un produttore con una gamma di auto completamente elettrica entro il 2030, prevede un impegno per rendere l’utilizzo quotidiano di una vettura elettrica sia il più semplice possibile. Oggi, grazie a questo accordo, stiamo compiendo un passo importante per eliminare questo ostacolo per i clienti negli Stati Uniti, Canada e Messico”, ha dichiarato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars.

I possessori dell’attuale gamma di modelli full electric di Volvo Cars, dalla XC40 e C40 Recharge alle recenti EX30 ed EX90, potranno localizzare i punti di ricarica utilizzando l’app di Volvo Cars e, dalla prima metà del 2024, si prevede che possano utilizzare la rete di Supercharger con un adattatore. I possessori di futuri modelli Volvo dotati di porta di ricarica NACS che desiderino continuare a ricaricare con il sistema di ricarica combinato (CCS), potranno continuare a farlo tramite un adattatore fornito da Volvo Cars. Per rendere ancor più semplice la ricarica, chi guida una Volvo a trazione completamente elettrica negli Stati Uniti e in Canada potrà, attraverso la app di Volvo Cars, localizzare decine di migliaia di stazioni di ricarica pubbliche, ottenere informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle colonnine e pagare la ricarica utilizzando un’unica interfaccia.

