Voltaggio “Joule, scuola di Eni per l’impresa, supporta le startup”

ROMA (ITALPRESS) - "Joule è la scuola di Eni per l'impresa, un acceleratore che nasce per sviluppare proposte di business all'interno delle Clean Technologies. Abbiamo supportato le startup nel loro percorso di sviluppo". Lo ha detto Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di Eni per l'impresa, in occasione dell'evento "Demo Day: 3 years of Impact Innovation". spf/mgg/gtr