VERONA (ITALPRESS) – Volkswagen apre anche in Italia gli ordini per la gamma della sua compatta elettrica ID.3, il primo modello basato sulla piattaforma modulare MEB. Presso le concessionarie, i clienti possono scegliere tra sette configurazioni e ordinare allo stesso tempo l’ID. Charger, l’innovativa wallbox marchiata Elli, l’azienda fornitrice di soluzioni di ricarica del Gruppo Volkswagen. Sono tutte sviluppate sulla base tecnica ID.3 Pro Performance dotata di batteria da 58 kWh effettivi per un’autonomia fino a 426 km nel ciclo WLTP e del sistema di trazione posteriore Performance da 150 kW (204 CV). Questo eroga una coppia massima di 310 Nm, per un’accelerazione vigorosa da 0 a 60 km/h in soli 3,4 secondi. App-Connect, navigatore satellitare con calcolo ottimizzato sulla base dell’autonomia, Climatronic, cruise control adattivo ACC e ricarica induttiva dello smartphone sono alcuni degli equipaggiamenti di serie comuni alle sei configurazioni, cui si aggiunge l’head-up display con realtà aumentata AR per le ID.3 Tech e Max.

Tra gli optional, invece, è ora disponibile in particolare la tecnologia a pompa di calore, che riduce il consumo di energia dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento, aumentando così l’autonomia della Volkswagen ID.3. A 38.900 Euro di listino, la ID.3 Life è pensata per coloro che desiderano una configurazione semplice senza rinunciare ai vantaggi della mobilità elettrica e al comfort. Oltre agli equipaggiamenti di serie comuni a tutte le configurazioni, la dotazione include volante e sedili riscaldabili e due porte USB-C aggiuntive. Per chi predilige lo stile, a 42.900 Euro la Style include proiettori LED Matrix IQ.LIGHT, LED posteriori con indicatori a scorrimento e tetto in vetro panoramico. Allo stesso prezzo della Style, la configurazione Business si caratterizza per proiettori LED Matrix IQ.LIGHT, vetri posteriori oscurati, pacchetto Comfort, pacchetto Assistenza con telecamera posteriore di parcheggio e accesso senza chiavi Keyless. La configurazione Family invece prevede, tra gli altri, proiettori LED Matrix IQ.LIGHT, tetto panoramico in vetro, climatizzatore automatico Air Care a 2 zone, pacchetto Assistenza con telecamera posteriore di parcheggio e accesso senza chiavi Keyless per 43.900 Euro. Gli appassionati di tecnologia saranno impressionati dalla realtà aumentata e dall’assistenza alla guida disponibili sulla ID.3 Tech.

Per 45.900 Euro, questa configurazione è equipaggiata con proiettori LED Matrix IQ.LIGHT, Travel Assist, Side Assist ed Emergency Assist, oltre a head-up display con realtà aumentata AR e impianto stereo premium. Infine, la configurazione che offre il massimo in termini di dotazione: la Max. Questa include di fatto tutte le dotazioni disponibili, oltre a sedili elettrici regolabili a 12 vie con funzione massaggio, sterzo progressivo e Dynamic Chassis Control DCC per 48.200 Euro. Al prezzo di listino di 48.900 Euro, la settima configurazione ordinabile è sviluppata sulla base tecnica Pro S (unica con omologazione a quattro posti) con batteria di capacità maggiore (77 kWh effettivi), che può contare su un’autonomia fino a 549 km nel ciclo WLTP e su 125 kW di potenza di ricarica in corrente continua DC. La ID.3 Tour è dotata di tutti gli equipaggiamenti utili per i lunghi spostamenti: head-up display con realtà aumentata AR, impianto stereo premium, proiettori a LED Matrix IQ.LIGHT, pacchetto Comfort, pacchetto Assistenza che include tutti i sistemi di assistenza alla guida, oltre a cerchi in lega da 19 pollici.

