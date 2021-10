La frenetica vita di tutti i giorni lascia spesso poco tempo da dedicare alla cucina e si finisce il più delle volte per mettere in tavola gli stessi piatti. Dall’esperienza Carrefour in fatto di cibo e di vino arriva un aiuto pratico e versatile: il magazine digitale Vivi di Gusto.

Diverse rubriche affrontano con un linguaggio semplice e accattivante argomenti che ruotano intorno al mondo del food e della cura della casa, tra ricette, scelta delle materie prime e definizione della mise en place, con uno sguardo attento alle questioni ambientali.

Il punto di partenza, per tutte le idee presenti nel magazine online, è la possibilità di essere messe in pratica anche dai meno esperti fra i fornelli, utilizzando i prodotti consigliati facilmente reperibili nei punti vendita Carrefour e nel catalogo online.

Il viaggio fra le vie del gusto parte dalla Cucina Creativa, la rubrica che apre al lettore la possibilità di consultare ricette sempre nuove e stuzzicanti e permettere di portare tutti i giorni in tavola piatti deliziosi, legati alle tradizioni regionali e alle tendenze più attuali. Le indicazioni chiare e dettagliate permettono di realizzare le preparazioni senza problemi, anche grazie a contributi video di comoda fruizione.

Per ricette realizzate a regola d’arte, è fondamentale la scelta delle materie prime, da individuare fra le eccellenze italiane presenti da Nord a Sud, all’insegna di stagionalità e genuinità. Le Pillole dell’Esperto forniscono tutto il supporto necessario per orientarsi fra le tante specialità locali, attraverso i suggerimenti dei dipendenti Carrefour nell’individuare ingredienti di qualità o nell’apprendere, per esempio, come grigliare alla perfezione la carne o come pulire il pesce.

Tanta cura per realizzare un pasto deve comprendere anche l’accostamento con il vino, in grado di allietare i palati e valorizzare il sapore delle portate. I pareri e le storie di esperti viticoltori, racchiusi nella rubrica Vino e Dintorni, diventano suggestivi racconti che possono essere ascoltati in ogni momento della giornata tramite il formato podcast. Si ha così l’opportunità di godersi una visita tra cantine e vigneti, alla scoperta di bouquet raffinati, tecniche di produzione e abbinamenti con il cibo.

Per un risultato veramente eccezionale, anche tovaglie, posate e decorazioni vanno armonizzate per dar vita a un effetto gradevole e accogliente. Con Arte in Tavola, è facile farsi ispirare per ogni occasione e stupire familiari e amici, con pochi accorgimenti alla portata di tutti.

In un magazine al passo con i tempi come Vivi di Gusto non può mancare un elemento attuale e importante come la sostenibilità, che si trasforma in azioni concrete portate avanti e promosse dal programma Act For Food. Il benessere delle persone è, infatti, strettamente connesso alla salute del nostro pianeta ed è compito di tutti agire di conseguenza, con responsabilità e impegno. Carrefour si muove in questa direzione adottando diverse misure, come la riduzione dello spreco alimentare, la valorizzazione dei produttori locali e il controllo su origine e qualità delle materie prime.

Prestare attenzione ai dettagli può rendere speciale una normale cena in famiglia, anche se tempo e fantasia scarseggiano. Vivi di Gusto si offre proprio come strumento utile e sempre aggiornato per rendere la vita di tutti i giorni più saporita, allegra e, nello stesso tempo, attenta all’ambiente.