VARANO DE’ MELEGARI (PARMA) (ITALPRESS) – Vivere una giornata da vero pilota. affrontando le curve di una pista a bordo di una supercar, affiancato da un tutor professionista, non è solo divertente ma anche incredibilmente formativo per migliorare il modo di guidare sulle strade di tutti i giorni. E’ possibile farlo sulla pista di Varano dè Melegari venerdì 7 gennaio 2022 con delle sessioni di guidaa bordo di Lamborghini Huracan Evo e Ferrari 458 Italia, precedute da guida su un simulatore professionale, telemetria con ingegneri di pista e sistemi video professionali onboard e sul circuito per realizzare un film personalizzato dell’esperienza. E’ possibile vivere questa esperienza in compagnia. Ogni cliente può portare fino a due accompagnatori che saranno nostri graditi ospiti per tutta la giornata. Gli accompagnatori assisteranno alle esperienza in pista, inclusi i briefing. Avranno inoltre accesso gratuito all’open-bar e all’apericena finale con le specialità del territorio che concluderà la giornata. Per informazioni e prenotazioni www.ungiornodapilota.it/07.01.2022/

(ITALPRESS).